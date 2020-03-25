В Сургуте изменился график отключения горячей воды
По причине изменения графика ремонтных работ на ГРЭС-1 Сургута отключение горячего водоснабжения для жителей Центрального и Северо-Восточного района переносится на период с 3 по 16 августа.
По информации от «Городские тепловые сети», ранее отключение горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период планировали с конца июля до начала августа. Кроме того, изменения коснутся сургутян в микрорайонах НГДУ, ЖД, а также ПИКС.
Отмечается, что в домах на обслуживании котельной №13, мкр. ЖД и ПИКС, горячую воду отключат с 29 июня по 12 июля.
- В микрорайоне НГДУ горячей воды не будет с 17 по 30 августа, - пояснили специалисты.
Добавим, что полный график отключения можно посмотреть на официальном сайте «Городских тепловых сетей» Сургута.
ИСТОЧНИК KP.RU