2020-03-25T09:26:15+03:00
Общество

В Сургуте изменился график отключения горячей воды

Изменения коснутся ряда микрорайонов
Руслан Савинов
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В Сургуте изменился график отключения горячей воды. Фото: Савинов Руслан.В Сургуте изменился график отключения горячей воды. Фото: Савинов Руслан.
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По причине изменения графика ремонтных работ на ГРЭС-1 Сургута отключение горячего водоснабжения для жителей Центрального и Северо-Восточного района переносится на период с 3 по 16 августа.

По информации от «Городские тепловые сети», ранее отключение горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период планировали с конца июля до начала августа. Кроме того, изменения коснутся сургутян в микрорайонах НГДУ, ЖД, а также ПИКС.

Отмечается, что в домах на обслуживании котельной №13, мкр. ЖД и ПИКС, горячую воду отключат с 29 июня по 12 июля.

- В микрорайоне НГДУ горячей воды не будет с 17 по 30 августа, - пояснили специалисты.

Добавим, что полный график отключения можно посмотреть на официальном сайте «Городских тепловых сетей» Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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