2020-03-24T10:42:06+03:00
Происшествия

В Сургуте пенсионер зарезал свою жену

Как обычно, в деле замешан алкоголь
Руслан Савинов
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Задержан сургутянин, убивший женуЗадержан сургутянин, убивший женуФото: pixabay.com
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Следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства 57-летней женщины.

Следствие установило, что 23 марта 2020 года около 2 часов в одной из квартир дома по улице Дзержинского в Сургуте 57-летний пенсионер был в сильном опьянении.

- Он нанес своей жене многочисленные удары ножом в область груди. От полученных повреждений она скончалась на месте, - пояснили в СУ СК по ХМАО.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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