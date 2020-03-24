В Сургуте пенсионер зарезал свою жену
Следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства 57-летней женщины.
Следствие установило, что 23 марта 2020 года около 2 часов в одной из квартир дома по улице Дзержинского в Сургуте 57-летний пенсионер был в сильном опьянении.
- Он нанес своей жене многочисленные удары ножом в область груди. От полученных повреждений она скончалась на месте, - пояснили в СУ СК по ХМАО.
Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU