Погода в Югре 23 марта: наступление весны затягивается

23 Март 2020 2020-03-23T05:04:17+03:00

Температура днем не опустится ниже -6 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 23 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, ляжет изморозь. Ветер западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, днем -1, -6 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -12, -14 градусов.

На Руси этот день называли «Василиса — вешней воды указательница». По погоде отмечали: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму». Это предвещало, что год будет голодным.

ИСТОЧНИК KP.RU