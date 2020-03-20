У чиновников администрации Сургута проверяют температуру
В здание администрации города Сургута стали запускать после измерения температуры тела. Как пояснил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов, это сделано для минимизации рисков распространения заразных болезней.
- С сегодняшнего дня ввели в Администрации новую форму контроля. На входе всем измеряют температуру. Даже если будет небольшое повышение относительно привычных 36,6 - отправим домой. Сейчас важно соблюдать все меры предосторожности: с ОРВИ и простудой лучше пересидеть дома - позаботиться о себе и об окружающих, - написал Вадим Шувалов.
В комментариях под видео, где градоначальнику измеряют температуру пользователи интернета отметили, что сотрудники на видео без медицинских масок
- И ни у кого нет масок. И правда дефицит!, - резонно заметила одна из подписчиц страницы Вадима Шувалова.
Температурный контроль в администрации Сургута.
ИСТОЧНИК KP.RU