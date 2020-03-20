У чиновников администрации Сургута проверяют температуру

20 Март 2020 2020-03-20T12:26:33+03:00

В администрацию Сургута стали пускать только после измерения температуры. Скрин видео со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".

Исключений ни для кого нет

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В здание администрации города Сургута стали запускать после измерения температуры тела. Как пояснил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов, это сделано для минимизации рисков распространения заразных болезней.

- С сегодняшнего дня ввели в Администрации новую форму контроля. На входе всем измеряют температуру. Даже если будет небольшое повышение относительно привычных 36,6 - отправим домой. Сейчас важно соблюдать все меры предосторожности: с ОРВИ и простудой лучше пересидеть дома - позаботиться о себе и об окружающих, - написал Вадим Шувалов.

В комментариях под видео, где градоначальнику измеряют температуру пользователи интернета отметили, что сотрудники на видео без медицинских масок

- И ни у кого нет масок. И правда дефицит!, - резонно заметила одна из подписчиц страницы Вадима Шувалова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/767656" frameborder="0"></iframe> Температурный контроль в администрации Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU