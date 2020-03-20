Спортсмены ССУЗов Югры определили сильнейших

20 Март 2020 2020-03-20T07:12:17+03:00

В соревнованиях приняли участие почти двести спортсменов

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XXI Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций ХМАО завершилась в Югорске. По информации пресс-службы «ЮграМегаСпорт», она была посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования прошли на базе спортшколы олимпийского резерва «Центр Югорского спорта». В них приняли участие 183 спортсмена из семи образовательных организаций.

Учатсники: Нефтеюганский политехнический колледа, Игримский политехнический колледж, Советский политехническийо колледж, Сургутский политехнический колледж, Урайский политехнический колледж, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж и Югорский политехнический колледж.

По В итоге первое место в командном зачете занял Сургутский политехнический колледж, серебро уехало домой с участниками из Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, а бронзы удостоилась команда Урайского политехнического колледжа.

Напомним, что в 2019 году в спартакиаде победил Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU