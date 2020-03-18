2020-03-18T08:07:13+03:00
Общество

Активисты настаивают на скорейшем расселении аварийного дома в Сургуте

Сроки сноса объекта неоднократно переносили
Руслан Савинов
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Активисты настаивают на скорейшем расселении аварийного дома в Сургуте. Фото: Савинов Руслан.Активисты настаивают на скорейшем расселении аварийного дома в Сургуте. Фото: Савинов Руслан.
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Жильцы дома №11 на улице Озерной в Сургуте столкнулись с проблемой неоднократного переноса сроков переселения. К этому вопросу, по данным пресс-службы ОНФ Югры, подключились общественники.

Известно, что на комиссии жильцов заверили, что здание снесут в ноябре 2019 года. Однако расселение было перенесено на 2023 год.

Активисты ОНФ намерены настаивать, чтобы расселение этого здания произошло в 2020 году:

- К сожалению, мы не получили от специалистов городской администрации внятных причин изменения планов. Но сегодняшняя встреча с жителями и осмотр дома убедили городских чиновников, что столько времени этот аварийный дом не простоит. Уже сейчас находиться в нем небезопасно, – отметил член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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