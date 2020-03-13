Машина сбила ребенка в Сургуте и скрылась с места

13 Март 2020 2020-03-13T08:35:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории ХМАО за минувшие сутки, 12 марта, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробности сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в Сургуте в 14:00 на улице Билецкого неизвестный водитель, по предварительным данным, двигался в жилой зоне. Он допустил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть.

В результате аварии юный пешеход получил травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 47 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU