Машина сбила ребенка в Сургуте и скрылась с места
На территории ХМАО за минувшие сутки, 12 марта, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробности сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Так, в Сургуте в 14:00 на улице Билецкого неизвестный водитель, по предварительным данным, двигался в жилой зоне. Он допустил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть.
В результате аварии юный пешеход получил травмы.
Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 47 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU