2020-03-13T08:35:43+03:00
Происшествия

Машина сбила ребенка в Сургуте и скрылась с места

Юный пешеход получил травмы
Руслан Савинов
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На улице Билецкого в Сургуте неизвестный сбил школьника. Фото ГИБДД Югры.На улице Билецкого в Сургуте неизвестный сбил школьника. Фото ГИБДД Югры.
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На территории ХМАО за минувшие сутки, 12 марта, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробности сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в Сургуте в 14:00 на улице Билецкого неизвестный водитель, по предварительным данным, двигался в жилой зоне. Он допустил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть.

В результате аварии юный пешеход получил травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 47 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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