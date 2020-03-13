2020-03-13T07:08:21+03:00
Общество

Парламентарии Югры одобрили поправки в Конституцию РФ

Трое депутатов воздержались от голосования
Руслан Савинов
Поделиться:
Парламентарии Югры одобрили поправки в Конституцию РФПарламентарии Югры одобрили поправки в Конституцию РФФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Депутаты думы ХМАО одобрили поправки к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 35 депутатов, против не выступил никто, три парламентария воздержались.

- На повестке один важный вопрос. О рассмотрении думой автономного округа закона РФ о поправке к Конституции страны «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», - произнес председатель думы Югры Борис Хохряков.

Напомним, предложения о поправке в Конституцию были высказаны президентом России. Всего в основной закон было внесено 206 поправок. Они касались политической и социальной жизни россиян: обеспечение территориальной целостности государства и усиление его суверенитета, защиту исторической правды и традиционных семейных ценностей, социальные гарантии.

Отметим, что для югорчан особенно важно, например, право на сохранение и изучение родного языка и культуры. Также особую роль играют поправки, которые касаются социальных гарантий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте у ТРЦ «Аура» пропал мужчина
Председателем президиума общественных палат России назначили югорчанку
Звонки в полицию Нижневартовска стали принимать по одному номеру
У жителей Октябрьского района появилась качественная вода
Неизвестный сургутянин похитил дорогого щенка
Машина сбила ребенка в Сургуте и скрылась с места
Создана рабочая группа для оценки состояния полигона в Саранпауле
Парламентарии Югры одобрили поправки в Конституцию РФ
Погода в Югре 13 марта: мокрый снег, гололед и метель
Школьники Сургутского района смогут посещать музеи муниципалитета бесплатно
«Понять. Прожить. Помнить»: югорские школьники отправятся в экспедицию по следам войны
Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ»
В Югре продолжили поиски пропавшего в 2004 году ребенка
С пристального медицинского наблюдения в Югре сняли 82 человека
Сотрудник обокрал работодателя на миллион рублей в Нефтеюганском районе
Новое оборудование поступило в Игримскую больницу Березовского района
«Дни Росгвардии» проходят в школах Югры
Хантымансийцев пригласили на вакцинацию против клещевого энцефалита
Школьники Сургута выбрали предметы для ЕГЭ и ГИА