Парламентарии Югры одобрили поправки в Конституцию РФ

13 Март 2020 2020-03-13T07:08:21+03:00

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Депутаты думы ХМАО одобрили поправки к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 35 депутатов, против не выступил никто, три парламентария воздержались.

- На повестке один важный вопрос. О рассмотрении думой автономного округа закона РФ о поправке к Конституции страны «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», - произнес председатель думы Югры Борис Хохряков.

Напомним, предложения о поправке в Конституцию были высказаны президентом России. Всего в основной закон было внесено 206 поправок. Они касались политической и социальной жизни россиян: обеспечение территориальной целостности государства и усиление его суверенитета, защиту исторической правды и традиционных семейных ценностей, социальные гарантии.

Отметим, что для югорчан особенно важно, например, право на сохранение и изучение родного языка и культуры. Также особую роль играют поправки, которые касаются социальных гарантий.

ИСТОЧНИК KP.RU