Четверых подростков – шоплифтеров задержали в Советском
В дежурную часть полиции Советского района поступили заявления от владельцев торговых точек о краже их денег и продукции. Подробности дела сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Полицейские установили, что к совершению преступлений причастны четверо жителей соседнего Югорска в возрасте от 14 до 16 лет.
- Выяснилось, в один и тот же магазин подозреваемые проникали неоднократно, откуда похитили сигареты, продукты питания, алкоголь и более 25 тысяч рублей. В другой торговой точке ими были похищены около 10 тысяч рублей, - рассказали югорские стражи порядка.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». К настоящему моменту возбужденные уголовные дела соединены в одно. Максимальным наказанием может стать лишение свободы до пяти лет.
Одного из подростков поместили под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU