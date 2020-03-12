2020-03-12T13:27:29+03:00
Происшествия

Четверых подростков – шоплифтеров задержали в Советском

За кражи придется отвечать по всей строгости уголовного кодекса
Руслан Савинов
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Четверых подростков – шоплифтеров задержали в СоветскомЧетверых подростков – шоплифтеров задержали в СоветскомФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Советского района поступили заявления от владельцев торговых точек о краже их денег и продукции. Подробности дела сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Полицейские установили, что к совершению преступлений причастны четверо жителей соседнего Югорска в возрасте от 14 до 16 лет.

- Выяснилось, в один и тот же магазин подозреваемые проникали неоднократно, откуда похитили сигареты, продукты питания, алкоголь и более 25 тысяч рублей. В другой торговой точке ими были похищены около 10 тысяч рублей, - рассказали югорские стражи порядка.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». К настоящему моменту возбужденные уголовные дела соединены в одно. Максимальным наказанием может стать лишение свободы до пяти лет.

Одного из подростков поместили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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