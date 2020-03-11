Аэропорт Нижневартовска принял большее количество гостей
В воздушной гавани Нижневартовска приняли и отправили внутренними и международными рейсами более 53 тысяч человек. За аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 46 тысяч пассажиров.
Прирост более 15 процентов в Росавиации не прокомментировали. Однако можно предположить, что увеличение связано с возросшим количеством рейсов из аэропорта Нижневартовска.
Напомним, что международный аэропорт столицы Самотлора носит имя легендарного нефтяника Муравленко. Инфраструктура воздушной гавани позволяет обслуживать все типы современных пассажирских и грузовых самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU