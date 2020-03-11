На югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метель

11 Март 2020 2020-03-11T15:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Югры с 11 по 14 марта прогнозируют мокрый снег, гололед и метель. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, стоит ожидать ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город. Проверьте исправность автомобиля, возьмите с собой необходимый запас топлива и мобильный, - напомнили в «Уралуправтодоре».

На трассах для предотвращения гололеда и снежного наката задействуют около полусотни единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

- Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием и не создавать помех для спецмашин. В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, - обратились к югорчанам специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU