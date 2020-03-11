На югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метель
На территории Югры с 11 по 14 марта прогнозируют мокрый снег, гололед и метель. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, стоит ожидать ветер с порывами до 16 метров в секунду.
Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.
- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город. Проверьте исправность автомобиля, возьмите с собой необходимый запас топлива и мобильный, - напомнили в «Уралуправтодоре».
На трассах для предотвращения гололеда и снежного наката задействуют около полусотни единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.
- Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием и не создавать помех для спецмашин. В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, - обратились к югорчанам специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU