2020-03-11T15:27:27+03:00
Общество

На югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метель

Ветер достигнет порывов до 16 метров в секунду
Руслан Савинов
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На югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метельНа югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метельФото: pixabay.com
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На территории Югры с 11 по 14 марта прогнозируют мокрый снег, гололед и метель. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, стоит ожидать ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город. Проверьте исправность автомобиля, возьмите с собой необходимый запас топлива и мобильный, - напомнили в «Уралуправтодоре».

На трассах для предотвращения гололеда и снежного наката задействуют около полусотни единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

- Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием и не создавать помех для спецмашин. В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, - обратились к югорчанам специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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