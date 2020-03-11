В Югре открыли единый краеведческий центр

11 Март 2020 2020-03-11T15:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Единый ресурсный краеведческий центр открыли в государственной библиотеке ХМАО. Подробнее об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Известно, что библиотечная ассоциация Югры в 2019 году получила грант губернатора региона на обустройство. Новый ресурсный центр объединил специалистов таких сфер как: музеи, архивы, краеведы, экскурсоводы и преподаватели.

Теперь у югорчан появилась возможность работать с уникальными архивными данными, в том числе и онлайн.

- Также можно узнать много нового в школе краеведа, воспользоваться услугами коворкинга, - рассказали на открытии центра.

ИСТОЧНИК KP.RU