В Югре открыли единый краеведческий центр
Единый ресурсный краеведческий центр открыли в государственной библиотеке ХМАО. Подробнее об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Известно, что библиотечная ассоциация Югры в 2019 году получила грант губернатора региона на обустройство. Новый ресурсный центр объединил специалистов таких сфер как: музеи, архивы, краеведы, экскурсоводы и преподаватели.
Теперь у югорчан появилась возможность работать с уникальными архивными данными, в том числе и онлайн.
- Также можно узнать много нового в школе краеведа, воспользоваться услугами коворкинга, - рассказали на открытии центра.
ИСТОЧНИК KP.RU