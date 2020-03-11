2020-03-11T15:03:07+03:00
Общество

В Югре открыли единый краеведческий центр

Учреждение объединит представителей нескольких сфер
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре открыли единый краеведческий центр. Фото правительства ХМАО.В Югре открыли единый краеведческий центр. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Единый ресурсный краеведческий центр открыли в государственной библиотеке ХМАО. Подробнее об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Известно, что библиотечная ассоциация Югры в 2019 году получила грант губернатора региона на обустройство. Новый ресурсный центр объединил специалистов таких сфер как: музеи, архивы, краеведы, экскурсоводы и преподаватели.

Теперь у югорчан появилась возможность работать с уникальными архивными данными, в том числе и онлайн.

- Также можно узнать много нового в школе краеведа, воспользоваться услугами коворкинга, - рассказали на открытии центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт Нижневартовска принял большее количество гостей
На югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метель
В Югре открыли единый краеведческий центр
Власти Нягани отчитались об итогах работы
Этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах стартовал в Ханты-Мансийске
Неизвестный перевел 50 миллионов на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска
Еще один технопарк появился в Сургуте
Двух югорских росгвардейцев уволили в связи с утратой доверия
Губернатор Югры встретилась с участниками конкурса «Ученик года»
Госавтоинспекторы Югры раскрыли 23 преступления
Возобновились прямые полеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург
Из окна высотки в Сургуте выпала пенсионерка
Данные о коронавирусе у школьника в Ханты-Мансийске не подтвердились
Доверчивый югорчанин лишился более миллиона рублей
Совсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцом
Сургутянку задержали за кражу 12 шампуней
Глава Югры оценила поддержку предпринимательства в Нягани
Житель Радужного проведет молодость в тюрьме за крупную партию наркотиков
Сургутский пловец выиграл золото в Израиле