2020-03-11T14:53:45+03:00
Общество

Власти Нягани отчитались об итогах работы

Также были озвучены планы на будущее
Руслан Савинов
Поделиться:
Власти Нягани отчитались об итогах работы. Фото правительства Югры.Власти Нягани отчитались об итогах работы. Фото правительства Югры.
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Нягани Иваном Ямашевым и председателем местной думы Миляушей Татариновой. По данным правительства ХМАО, речь шла об итогах социально-экономического развития города в 2019 году и планах на 2020 год.

Среди главного: показатели рождаемости превысили показатели смертности почти вдвое. Объемы промышленного производства крупных и средних предприятий выросли на 17%, а объемы инвестиций – на 3,5%.

В городе 21 дом капитально отремонтировали. На это было потрачено более 98 млн рублей.

Также был построен детский сад на 350 мест в жилом районе «Восточный». Кроме того, завершилось строительство колледжа.

Добавим, что в 2022 году сдадут новую школу на 1125 мест в Восточном микрорайоне, а уже в 2020 году планируют сдать школу на 1125 мест в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт Нижневартовска принял большее количество гостей
На югорских трассах прогнозируют мокрый снег, гололед и метель
В Югре открыли единый краеведческий центр
Власти Нягани отчитались об итогах работы
Этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах стартовал в Ханты-Мансийске
Неизвестный перевел 50 миллионов на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска
Еще один технопарк появился в Сургуте
Двух югорских росгвардейцев уволили в связи с утратой доверия
Губернатор Югры встретилась с участниками конкурса «Ученик года»
Госавтоинспекторы Югры раскрыли 23 преступления
Возобновились прямые полеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург
Из окна высотки в Сургуте выпала пенсионерка
Данные о коронавирусе у школьника в Ханты-Мансийске не подтвердились
Доверчивый югорчанин лишился более миллиона рублей
Совсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцом
Сургутянку задержали за кражу 12 шампуней
Глава Югры оценила поддержку предпринимательства в Нягани
Житель Радужного проведет молодость в тюрьме за крупную партию наркотиков
Сургутский пловец выиграл золото в Израиле