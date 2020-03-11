Власти Нягани отчитались об итогах работы

11 Март 2020 2020-03-11T14:53:45+03:00

Также были озвучены планы на будущее

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Нягани Иваном Ямашевым и председателем местной думы Миляушей Татариновой. По данным правительства ХМАО, речь шла об итогах социально-экономического развития города в 2019 году и планах на 2020 год.

Среди главного: показатели рождаемости превысили показатели смертности почти вдвое. Объемы промышленного производства крупных и средних предприятий выросли на 17%, а объемы инвестиций – на 3,5%.

В городе 21 дом капитально отремонтировали. На это было потрачено более 98 млн рублей.

Также был построен детский сад на 350 мест в жилом районе «Восточный». Кроме того, завершилось строительство колледжа.

Добавим, что в 2022 году сдадут новую школу на 1125 мест в Восточном микрорайоне, а уже в 2020 году планируют сдать школу на 1125 мест в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU