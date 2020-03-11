Этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах стартовал в Ханты-Мансийске
В Центре зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске стартовали Чемпионат Европы и этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах. Подробнее об этом сообщила пресс-служба «ЮграМегаСпорт».
- Уходила со старта, обдумывая варианты прохождения первого КП, а дальше ты, лес, дистанция и карта. Волнение присутствовало, но в нашем спорте нужно сохранять концентрацию, быть сосредоточенными на отметке, в карте, на местности, чтобы не уехать не туда или не упасть, — поделилась победительница гонки Алена Трапезникова.
Сегодня, 11 марта, спортивные ориентировщики вновь выйдут на старт. Спортсменам предстоит соревноваться на средней дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU