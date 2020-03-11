11 Март 2020 2020-03-11T14:51:42+03:00

Этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах стартовал в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».

Во второй день соревнований спортсмены преодолеют среднюю дистанцию

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В Центре зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске стартовали Чемпионат Европы и этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах. Подробнее об этом сообщила пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

- Уходила со старта, обдумывая варианты прохождения первого КП, а дальше ты, лес, дистанция и карта. Волнение присутствовало, но в нашем спорте нужно сохранять концентрацию, быть сосредоточенными на отметке, в карте, на местности, чтобы не уехать не туда или не упасть, — поделилась победительница гонки Алена Трапезникова.

Сегодня, 11 марта, спортивные ориентировщики вновь выйдут на старт. Спортсменам предстоит соревноваться на средней дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU