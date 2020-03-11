2020-03-11T14:59:11+03:00
Общество

Неизвестный перевел 50 миллионов на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска

Малышка страдает редчайшей генетической болезнью
Руслан Савинов
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Неизвестный перевел 50 миллионов на лечение Юлианы СырцевойНеизвестный перевел 50 миллионов на лечение Юлианы СырцевойФото: pixabay.com
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На лечение Юлиане Сырцевой из Югорска тайный благотворитель перевел на счета родителей 50 миллионов рублей.

Напомним, у малышки редкое генетическое заболевание - спинально мышечная атрофия, при которой постепенно разрушаются мышцы. На лечение необходимо 150 миллионов рублей. Родители девочки открыли сбор, им пришел на помощь весь регион.

Добавим, что спасти Юлиану может один из самых дорогих препаратов в мире - «Золгенсма».

- На сегодня собрано 108 млн.704 тыс.руб. из необходимых 2.400.000 $. Из них: благотворитель, пожелавший остаться неизвестным 50 млн.руб. И это все благодаря Вам. Спасибо всем огромное за помощь и поддержку нам очень дорого каждое доброе слово и дело, мы искренне верим, что у нас все получится, - сообщили родители.

- Эмоции просто зашкаливают. Хочется говорить спасибо, спасибо, спасибо, добрый человек, - пишет одна из подписчиц в группе помощи малышке в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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