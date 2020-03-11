2020-03-11T14:22:02+03:00
Общество

Еще один технопарк появился в Сургуте

Место для инновационного творчества открыли в школе №12
Руслан Савинов
Поделиться:
Еще один технопарк появился в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова "Вконтакте".Еще один технопарк появился в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова "Вконтакте".
Изменить размер текста:

В Сургуте на один технопарк стало больше. Новостью поделился на своей официальной странице «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.

- Технопарк открылся в школе №12. В нем есть и инженерный класс, и проектная лаборатория, и аудитория 3D-моделирования. Выбор занятий огромен: можно создавать летательные аппараты, изучать робототехнику, промышленный дизайн и инженерию, - пояснил Вадим Шувалов.

Добавим, что для двух тысяч учеников школы и воспитанников детского сада, который объединен с этой образовательной организацией, уроки в технопарке проводятся бесплатно.

- Занятия уже начались, дети в восторге — а кто бы из нас не был?, - подвел итог градоначальник Сургута

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24