Еще один технопарк появился в Сургуте
В Сургуте на один технопарк стало больше. Новостью поделился на своей официальной странице «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.
- Технопарк открылся в школе №12. В нем есть и инженерный класс, и проектная лаборатория, и аудитория 3D-моделирования. Выбор занятий огромен: можно создавать летательные аппараты, изучать робототехнику, промышленный дизайн и инженерию, - пояснил Вадим Шувалов.
Добавим, что для двух тысяч учеников школы и воспитанников детского сада, который объединен с этой образовательной организацией, уроки в технопарке проводятся бесплатно.
- Занятия уже начались, дети в восторге — а кто бы из нас не был?, - подвел итог градоначальник Сургута
ИСТОЧНИК KP.RU