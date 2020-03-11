11 Март 2020 2020-03-11T14:22:02+03:00

Еще один технопарк появился в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова "Вконтакте".

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В Сургуте на один технопарк стало больше. Новостью поделился на своей официальной странице «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.

- Технопарк открылся в школе №12. В нем есть и инженерный класс, и проектная лаборатория, и аудитория 3D-моделирования. Выбор занятий огромен: можно создавать летательные аппараты, изучать робототехнику, промышленный дизайн и инженерию, - пояснил Вадим Шувалов.

Добавим, что для двух тысяч учеников школы и воспитанников детского сада, который объединен с этой образовательной организацией, уроки в технопарке проводятся бесплатно.

- Занятия уже начались, дети в восторге — а кто бы из нас не был?, - подвел итог градоначальник Сургута

ИСТОЧНИК KP.RU