Двух югорских росгвардейцев уволили в связи с утратой доверия
Правоохранители Югры проверили соблюдение закона о противодействии коррупции в Росгвардии ХМАО. О результатах проверки сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
- Выявлены многочисленные нарушения административного законодательства, непринятия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы мер к недопущению и урегулированию конфликта интересов, - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что повсеместной была практика проверки и осмотра оружия сотрудниками у самих себя и коллег. Также обнаружены факты несвоевременного и недостоверного предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе.
К дисциплинарной ответственности привлечено двадцать сотрудников Росгвардии. Двоих из них уволили в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU