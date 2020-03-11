11 Март 2020 2020-03-11T14:07:26+03:00

Двух югорских росгвардейцев уволили в связи с утратой доверия Фото: pixabay.com

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Правоохранители Югры проверили соблюдение закона о противодействии коррупции в Росгвардии ХМАО. О результатах проверки сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

- Выявлены многочисленные нарушения административного законодательства, непринятия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы мер к недопущению и урегулированию конфликта интересов, - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что повсеместной была практика проверки и осмотра оружия сотрудниками у самих себя и коллег. Также обнаружены факты несвоевременного и недостоверного предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе.

К дисциплинарной ответственности привлечено двадцать сотрудников Росгвардии. Двоих из них уволили в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU