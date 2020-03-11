2020-03-11T13:51:11+03:00
Общество

Губернатор Югры встретилась с участниками конкурса «Ученик года»

Глава региона отметила креативность школьников
Руслан Савинов
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Губернатор Югры встретилась с участниками конкурса «Ученик года». Фото из "Инстаграма" Наталья Комаровой.Губернатор Югры встретилась с участниками конкурса «Ученик года». Фото из "Инстаграма" Наталья Комаровой.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в Нягани встретилась с участниками окружного конкурса «Ученик года». Об этом стало известно от пресс-службы правительства Югры.

Ребята рассказали главе региона о своих впечатлениях, ожиданиях, а также представили наработки. По их словам, благодаря конкурсу они открыли в себе новые творческие способности.

- В любом деле, в любом вопросе, если поставлена задача – подтвердить лидерские возможности, то каждый должен стремиться сделать ее нестандартно, лучше, чем другие. Креативный, творческий подход, как показывает жизнь, позволяет достичь поставленных целей. Ваш пример это подтверждает, – сказала ребятам Наталья Комарова.

Напомним, что региональный этап конкурса «Ученик года» стартовал 10 марта. Ребята представили членам жюри творческие презентации, получили рекомендации экспертов. Сегодня, во второй день – 11 марта, их заданием стала домашняя работа «Лепбук «Семейная хроника войны». Итоги его выполнения юные югорчане представили Наталье Комаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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