Госавтоинспекторы Югры раскрыли 23 преступления
Сотрудники ГИБДД Югры с 29 февраля по 6 марта 2020 года раскрыли 23 преступления, в том числе угон автомобиля.
Так, первого марта в Нижневартовске сотрудники госавтоинспекции при наблюдении за дорожным движением задержали «ВАЗ 210740», за рулем которого был 30-летний водитель. У него не было документов на транспортное средство.
- В ходе проверки установлено, что задержанный водитель совершил угон данного автомобиля путем взлома замка двери и смыкания проводов, - пояснили стражи порядка.
Югорчан просят не провоцировать злоумышленников халатным отношением к сохранности автомобилей:
- Выработайте привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины. Это лишь некоторые простые правила, которые могут сохранить в целостности ваше транспортное средство, - подчеркнули в ГИБДД Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU