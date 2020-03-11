Госавтоинспекторы Югры раскрыли 23 преступления

11 Март 2020 2020-03-11T13:41:08+03:00

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Сотрудники ГИБДД Югры с 29 февраля по 6 марта 2020 года раскрыли 23 преступления, в том числе угон автомобиля.

Так, первого марта в Нижневартовске сотрудники госавтоинспекции при наблюдении за дорожным движением задержали «ВАЗ 210740», за рулем которого был 30-летний водитель. У него не было документов на транспортное средство.

- В ходе проверки установлено, что задержанный водитель совершил угон данного автомобиля путем взлома замка двери и смыкания проводов, - пояснили стражи порядка.

Югорчан просят не провоцировать злоумышленников халатным отношением к сохранности автомобилей:

- Выработайте привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины. Это лишь некоторые простые правила, которые могут сохранить в целостности ваше транспортное средство, - подчеркнули в ГИБДД Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU