Возобновились прямые полеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург

11 Март 2020 2020-03-11T13:30:46+03:00

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У путешественников, вылетающих из аэропорта Нижневартовска, появится возможность без пересадок летать в Санкт-Петербург.

Известно, что с 4 апреля возвращается рейс в расписание аэропорта. Полеты будут по вторникам и субботам до 26 октября. Об этом сообществу «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители международного аэропорта столицы Самотлора.

Добавим, что маршрут востребован у жителей восточной части ХМАО, так как в Санкт-Петербурге обучается в вузах большое количество югорчан. Кроме того, Нижневартовск - город-побратим Администрации Московского района Петербурга.

Дополнительную информацию можно получить в авиакассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU