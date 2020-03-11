Возобновились прямые полеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург
У путешественников, вылетающих из аэропорта Нижневартовска, появится возможность без пересадок летать в Санкт-Петербург.
Известно, что с 4 апреля возвращается рейс в расписание аэропорта. Полеты будут по вторникам и субботам до 26 октября. Об этом сообществу «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители международного аэропорта столицы Самотлора.
Добавим, что маршрут востребован у жителей восточной части ХМАО, так как в Санкт-Петербурге обучается в вузах большое количество югорчан. Кроме того, Нижневартовск - город-побратим Администрации Московского района Петербурга.
Дополнительную информацию можно получить в авиакассах города.
ИСТОЧНИК KP.RU