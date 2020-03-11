11 Март 2020 2020-03-11T12:57:59+03:00

Из окна высотки в Сургуте выпала пенсионерка. Скрин видео "К-Информ".

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В Сургуте на улице Каролинского, 14 из окна высотки выпала женщина предположительно с десятого этажа. Как стало известно от источников паблика «К-Информ» «ВКонтакте», пенсионерка оказалась на козырьке магазина.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников скорой медицинской помощи и сургутского спасательного центра, 64-летнюю пострадавшую удалось спасти, - сообщили «К-Информ».

Известно, что женщину доставили в травматологический центр в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/765769" frameborder="0"></iframe> В Сургуте из окна высотки выпала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU