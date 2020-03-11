11 Март 2020 2020-03-11T12:46:28+03:00

Данные о коронавирусе у школьника в Ханты-Мансийске не подтвердились Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

Напомним, из резервного фонда Югры выделено более 23 миллионов рублей для приобретения средств защиты медработникам и обеспечения югорчан лекарствами для предотвращения возможного возникновения ЧС вследствие завоза в регион коронавируса.

- В связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в мире в автономном округе отслежено 111 человек, прибывших из стран с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, лабораторной диагностикой охвачены люди, с которыми они контактировали. С медицинского наблюдения сняты 82 человека, из них 23 гражданина КНР. Остаются под медицинским наблюдением 29 человек, из них 2 – граждане КНР, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора ХМАО Елена Нечаева.

Добавим, что у школьника из Ханты-Мансийска, вернувшегося с семьей из Италии и госпитализированного в конце прошлой недели, диагностирован грипп.

ИСТОЧНИК KP.RU