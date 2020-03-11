Доверчивый югорчанин лишился более миллиона рублей

11 Март 2020 2020-03-11T12:33:53+03:00

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В дежурную часть полиции накануне, 10 марта, с заявлением обратился 42-летний житель города Покачи. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, он сообщил, что стал жертвой мошенников.

Как пояснил потерпевший, он получил звонок от неизвестного. Звонивший представился работником банка и сообщил, что на его имя оформлены два кредита.

- Заявитель сказал, что никаких кредитов в банке не оформлял, после чего аферист пояснил, что для аннулирования договоров необходимо предоставить смс коды, которые ему будут направлены, - рассказали полицейские.

Вскоре югорчанин с целью уточнения информации по аннулированию кредитов перезвонил на горячую линию настоящего банка. От реальных сотрудников он узнал, что на его имя были оформлены два долговых обязательства на общую сумму более миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU