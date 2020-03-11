2020-03-11T12:19:31+03:00
Происшествия

Совсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцом

Рядом также находилось порошкообразное вещество
Руслан Савинов
Поделиться:
Совсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцомСовсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В кафе в Сургуте на улице Мира скончался посетитель. Тело 37-летнего сургутянина было обнаружено в уборной. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

- По свидетельству очевидцев, рядом с трупом лежал шприц и порошкообразное вещество желтого цвета. По предварительным данным, мужчина мог скончаться от передозировки наркотиками, - сообщили источники паблика.

Добавим, что в кармане парня был найден бейджик консультанта офиса крупной сотовой компании. Пользователи интернета по большей части отнеслись к инциденту с осуждением:

- Не знаю почему, но мне не жаль его, - написал один из подписчиков.

В уборной кафе скончался посетитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24