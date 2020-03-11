11 Март 2020 2020-03-11T12:19:31+03:00

Совсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцом Фото: pixabay.com

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В кафе в Сургуте на улице Мира скончался посетитель. Тело 37-летнего сургутянина было обнаружено в уборной. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

- По свидетельству очевидцев, рядом с трупом лежал шприц и порошкообразное вещество желтого цвета. По предварительным данным, мужчина мог скончаться от передозировки наркотиками, - сообщили источники паблика.

Добавим, что в кармане парня был найден бейджик консультанта офиса крупной сотовой компании. Пользователи интернета по большей части отнеслись к инциденту с осуждением:

- Не знаю почему, но мне не жаль его, - написал один из подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/765757" frameborder="0"></iframe> В уборной кафе скончался посетитель.

ИСТОЧНИК KP.RU