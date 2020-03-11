Совсем мертвый: в туалете в кафе Сургута нашли труп со шприцом
В кафе в Сургуте на улице Мира скончался посетитель. Тело 37-летнего сургутянина было обнаружено в уборной. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».
- По свидетельству очевидцев, рядом с трупом лежал шприц и порошкообразное вещество желтого цвета. По предварительным данным, мужчина мог скончаться от передозировки наркотиками, - сообщили источники паблика.
Добавим, что в кармане парня был найден бейджик консультанта офиса крупной сотовой компании. Пользователи интернета по большей части отнеслись к инциденту с осуждением:
- Не знаю почему, но мне не жаль его, - написал один из подписчиков.
В уборной кафе скончался посетитель.
ИСТОЧНИК KP.RU