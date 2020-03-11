Сургутянку задержали за кражу 12 шампуней

11 Март 2020 2020-03-11T11:58:32+03:00

Средства гигиены она планировала обменять на алкоголь

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В полицию Сургута накануне, 10 марта, поступило заявление по факту кражи из сетевого магазина в одном из ТЦ на улице Геологическая. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Югры.

Камеры зафиксировали хищение с прилавка был 12 штук шампуня известной марки. Сургутянка положила похищенное в свою сумочку. Сумма причиненного ущерба - более трех тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась неработающая 19-летняя девушка. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

- Гражданка пояснила, что шампунь она хотела продать, а на вырученные деньги купить алкоголь. В ходе обыска по месту жительства, часть похищенного имущества была изъята, - рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU