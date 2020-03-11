Глава Югры оценила поддержку предпринимательства в Нягани
Губернатор Югры Наталья Комарова посетила в Нягани центр «Мой бизнес». Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.
Известно, что центр открылся 25 февраля. Учреждение создано для предоставления предпринимателям и горожанам услуг для начала и развития предпринимательства по принципу одного окна.
Отмечается, что в центре предоставляют дополнительные услуги и сервисы. В их числе: нотариальные, услуги доступа к справочным правовым системам, предоставление заявителям временных рабочих мест и переговорных комнат.
Добавим, что представители местного бизнес-сообщества высоко оценили деятельность учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU