2020-03-11T11:49:40+03:00
Общество

Глава Югры оценила поддержку предпринимательства в Нягани

Наталья Комарова посетила центр «Мой бизнес»
Руслан Савинов
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Глава Югры оценила поддержку предпринимательства в НяганиГлава Югры оценила поддержку предпринимательства в НяганиФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила в Нягани центр «Мой бизнес». Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

Известно, что центр открылся 25 февраля. Учреждение создано для предоставления предпринимателям и горожанам услуг для начала и развития предпринимательства по принципу одного окна.

Отмечается, что в центре предоставляют дополнительные услуги и сервисы. В их числе: нотариальные, услуги доступа к справочным правовым системам, предоставление заявителям временных рабочих мест и переговорных комнат.

Добавим, что представители местного бизнес-сообщества высоко оценили деятельность учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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