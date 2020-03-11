Житель Радужного проведет молодость в тюрьме за крупную партию наркотиков

11 Март 2020 2020-03-11T11:30:02+03:00

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Городской суд Нижневартовска вынес приговор 24-летнему жителю Радужного по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в крупном размере». Подробности дела стали известны от пресс-службы прокуратуры ХМАО.

Судом установлено, что в августе 2019 года югорчанин в лесу между автодорогой «Сургут-Нижневартовск» и поселок Высокий Мегиона получил от неизвестного «синтетику» массой не менее 44 грамм. Часть наркотиков он хранил дома для дальнейшего сбыта. Часть - расфасовал и поместил в «тайники-закладки».

Однако полицейские задержали его и изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком восемь с половиной лет и плюс штраф в сто тысяч рублей. Отбывать срок молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU