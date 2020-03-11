2020-03-11T11:11:01+03:00
Спорт

Сургутский пловец выиграл золото в Израиле

Илья Дружинин победил в открытом чемпионате
Руслан Савинов
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Сургутский пловец выиграл золото в Израиле. Фото со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".Сургутский пловец выиграл золото в Израиле. Фото со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".
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Сургутянин Илья Дружинин одержал победу на открытом чемпионате Израиля по плаванию. Свои поздравления спортсмену адресовал на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов.

- Вы знаете, что я люблю рассказывать о победах наших спортсменов: это всегда радостные новости. Сегодня поздравляем Илью Дружинина — воспитанника школы «Олимп», пловца, уже довольно известного как в Сургуте, так и в мире. Он взял золото на открытом чемпионате Израиля по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км. Илья, город тобой гордится!, - написал Вадим Шувалов.

Добавим, что это достижение открыло дорогу Илье Дружинину на чемпионат Европы 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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