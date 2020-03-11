Судебные приставы Югры выдворили из России 25 нелегальных мигрантов
Судебные приставы выдворили за пределы России 25 нелегальных мигрантов из центра временного содержания иностранных граждан в Югре. Подробности сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО.
Известно, что иностранных граждан привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию».
Всего за два месяца 2020 года судебные приставы Сургута выдворили 157 иностранных граждан. Основная масса из таких стран как: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия.
Отметим, в прошлом году количество выдворенных за пределы России было 1072 иностранных гражданина.
ИСТОЧНИК KP.RU