Судебные приставы Югры выдворили из России 25 нелегальных мигрантов

11 Март 2020 2020-03-11T11:04:32+03:00

Большинство нежеланных гостей были из Средней Азии

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Судебные приставы выдворили за пределы России 25 нелегальных мигрантов из центра временного содержания иностранных граждан в Югре. Подробности сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО.

Известно, что иностранных граждан привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию».

Всего за два месяца 2020 года судебные приставы Сургута выдворили 157 иностранных граждан. Основная масса из таких стран как: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия.

Отметим, в прошлом году количество выдворенных за пределы России было 1072 иностранных гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU