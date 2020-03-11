Беременная сургутянка, которую уволили, добилась справедливости
Правоохранители Сургута провели проверку соблюдения закона в «Автоуниверсал-трак» по обращению сургутянки о незаконном увольнении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Установлено, что в июне и июле 2018 года гендиректор фирмы знал о беременности заявительницы и дважды привлек ее к дисциплинарной ответственности. Поводом он избрал отсутствие женщины на рабочем месте. Вскоре он необоснованно уволил беременную.
Напомним, что в соответствии трудовым кодексом расторжение договора по инициативе работодателя с беременной не допускается. Исключение: ликвидация организации или прекращение деятельности предпринимателем.
Городской суд Сургута признал записи в трудовой книжке незаконными. Заявительницу восстановили в должности. Теперь в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Необоснованное увольнение беременной женщины».
ИСТОЧНИК KP.RU