Беременная сургутянка, которую уволили, добилась справедливости

11 Март 2020 2020-03-11T10:16:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Сургута провели проверку соблюдения закона в «Автоуниверсал-трак» по обращению сургутянки о незаконном увольнении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в июне и июле 2018 года гендиректор фирмы знал о беременности заявительницы и дважды привлек ее к дисциплинарной ответственности. Поводом он избрал отсутствие женщины на рабочем месте. Вскоре он необоснованно уволил беременную.

Напомним, что в соответствии трудовым кодексом расторжение договора по инициативе работодателя с беременной не допускается. Исключение: ликвидация организации или прекращение деятельности предпринимателем.

Городской суд Сургута признал записи в трудовой книжке незаконными. Заявительницу восстановили в должности. Теперь в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Необоснованное увольнение беременной женщины».

ИСТОЧНИК KP.RU