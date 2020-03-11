2020-03-11T10:16:56+03:00
Общество

Беременная сургутянка, которую уволили, добилась справедливости

Работодатель женщины стал фигурантом уголовного дела
Руслан Савинов
Поделиться:
Беременная сургутянка, которую уволили, добилась справедливостиБеременная сургутянка, которую уволили, добилась справедливостиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Сургута провели проверку соблюдения закона в «Автоуниверсал-трак» по обращению сургутянки о незаконном увольнении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в июне и июле 2018 года гендиректор фирмы знал о беременности заявительницы и дважды привлек ее к дисциплинарной ответственности. Поводом он избрал отсутствие женщины на рабочем месте. Вскоре он необоснованно уволил беременную.

Напомним, что в соответствии трудовым кодексом расторжение договора по инициативе работодателя с беременной не допускается. Исключение: ликвидация организации или прекращение деятельности предпринимателем.

Городской суд Сургута признал записи в трудовой книжке незаконными. Заявительницу восстановили в должности. Теперь в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Необоснованное увольнение беременной женщины».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24