Югорчанам напомнили об опасности снежных куч для детей
Неравнодушные жители Когалыма обратились к госавтоинспекторам с шокирующим видео. По данным ГИБДД Югры, на кадрах видно, что не все взрослые помнят об ответственности за жизнь детей и элементарном знании основ безопасности.
Ролик показывает, как дети играют со снегом, пока коммунальные службы его вовсю расчищают.
Напомним, в 2019 году в Когалыме при расчистке территории от снега грейдер засыпал снежной кучей девятилетнего ребенка. Тогда школьник получил травму ноги.
- Играть рядом с работающей снегоуборочной техникой крайне опасно! В ковше такой техники может быть до тонны снега. Уважаемые родители! Оставаясь безучастными в данной ситуации, вы подвергаете опасности жизни детей!, - обратились представители ГИБДД ХМАО.
Неравнодушные жители города Когалыма.
ИСТОЧНИК KP.RU