Югорчанам напомнили об опасности снежных куч для детей

11 Март 2020 2020-03-11T10:01:33+03:00

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Неравнодушные жители Когалыма обратились к госавтоинспекторам с шокирующим видео. По данным ГИБДД Югры, на кадрах видно, что не все взрослые помнят об ответственности за жизнь детей и элементарном знании основ безопасности.

Ролик показывает, как дети играют со снегом, пока коммунальные службы его вовсю расчищают.

Напомним, в 2019 году в Когалыме при расчистке территории от снега грейдер засыпал снежной кучей девятилетнего ребенка. Тогда школьник получил травму ноги.

- Играть рядом с работающей снегоуборочной техникой крайне опасно! В ковше такой техники может быть до тонны снега. Уважаемые родители! Оставаясь безучастными в данной ситуации, вы подвергаете опасности жизни детей!, - обратились представители ГИБДД ХМАО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/765719" frameborder="0"></iframe> Неравнодушные жители города Когалыма.

ИСТОЧНИК KP.RU