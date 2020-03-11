Губернатор Югры посетила вдову ветерана в Нягани

11 Март 2020 2020-03-11T09:46:09+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова навестила в Нягани вдову ветерана Великой Отечественной войны Рабеку Каграманян. Подробности визита сообщила пресс-служба правительства Югры.

За чаем хозяйка рассказала главе региона о своей семье, быте и показала семейный альбом. Губернатор поздравила женщину с наступающим 75-летием Победы.

Известно, что в октябре 2019 года Рабека Каграманян отметила 84-летие. Во время войны она работала на трикотажной фабрике бригадиром. С супругом прожила 37 лет. Вместе они воспитали трех дочерей. Сейчас у Рабеки Акобовны семь внуков и три правнука.

Добавим, что сегодня, 11 марта, губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нягани. В программе: посещение организаций малого бизнеса, встречи с участниками окружного конкурса «Ученик года», фестиваля «Твой ход», жителями и руководством муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU