2020-03-11T09:46:09+03:00
Общество

Губернатор Югры посетила вдову ветерана в Нягани

Рабека Каграманян за чаем пообщалась с Натальей Комаровой
Руслан Савинов
Поделиться:
Губернатор Югры посетила вдову ветерана в НяганиГубернатор Югры посетила вдову ветерана в НяганиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова навестила в Нягани вдову ветерана Великой Отечественной войны Рабеку Каграманян. Подробности визита сообщила пресс-служба правительства Югры.

За чаем хозяйка рассказала главе региона о своей семье, быте и показала семейный альбом. Губернатор поздравила женщину с наступающим 75-летием Победы.

Известно, что в октябре 2019 года Рабека Каграманян отметила 84-летие. Во время войны она работала на трикотажной фабрике бригадиром. С супругом прожила 37 лет. Вместе они воспитали трех дочерей. Сейчас у Рабеки Акобовны семь внуков и три правнука.

Добавим, что сегодня, 11 марта, губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нягани. В программе: посещение организаций малого бизнеса, встречи с участниками окружного конкурса «Ученик года», фестиваля «Твой ход», жителями и руководством муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24