Губернатор Югры посетила вдову ветерана в Нягани
Губернатор ХМАО Наталья Комарова навестила в Нягани вдову ветерана Великой Отечественной войны Рабеку Каграманян. Подробности визита сообщила пресс-служба правительства Югры.
За чаем хозяйка рассказала главе региона о своей семье, быте и показала семейный альбом. Губернатор поздравила женщину с наступающим 75-летием Победы.
Известно, что в октябре 2019 года Рабека Каграманян отметила 84-летие. Во время войны она работала на трикотажной фабрике бригадиром. С супругом прожила 37 лет. Вместе они воспитали трех дочерей. Сейчас у Рабеки Акобовны семь внуков и три правнука.
Добавим, что сегодня, 11 марта, губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нягани. В программе: посещение организаций малого бизнеса, встречи с участниками окружного конкурса «Ученик года», фестиваля «Твой ход», жителями и руководством муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU