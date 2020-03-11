Полиция нашла двух молодых вартовчан, укравших игровой терминал с наличными

11 Март 2020 2020-03-11T09:17:22+03:00

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В ХМАО за минувшие сутки, 10 марта, случилось 62 преступления. По данным УМВД Югры, из них раскрыто 26, среди которых: три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, три кражи и угон.

Так, в полицию обратился 53-летний вартовчанин с заявлением о том, что неизвестный в магазине на улице Ленина пытался похитить товар на сумму более трех тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали 34-летнего нарушителя. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

Там же, в Нижневартовске, сотрудники уголовного розыска установили 22-летнего и 25 летнего подозреваемых, которые ранее похитили торгово-развлекательный терминал с 40 тысячами рублей из тамбура магазина на улице Северной. Известно, что 25 летний подозреваемый уже ранее судим. Злоумышленников поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU