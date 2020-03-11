Женщина сбила школьницу на пешеходном переходе в Мегионе

11 Март 2020 2020-03-11T08:42:07+03:00

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На территории ХМАО накануне, 10 марта, четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в Мегионе на улице Садовая в 7:40 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри», по предварительным данным, допустила наезд на девочку. 15-летняя школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU