11 Март 2020 2020-03-11T08:27:44+03:00

Мегионец убил соседа при помощи ножки от столика и швабры Фото: pixabay.com

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В Мегионе 35 – летнего местного жителя обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку». Подробности стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый и его сосед поссорились. Злоумышленник ударил деревянной ножкой от столика, а затем палкой от швабры мужчину по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Затем преступник вывез труп и сбросил его в заброшенную овощную яму. Неравнодушные соседи обратили внимание на исчезновение мужчины и позвонили в полицию.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено в городской суд Мегиона для рассмотрения. В итоге максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU