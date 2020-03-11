2020-03-11T08:54:42+03:00
Общество

Кибердружины Югры признали эффективным средством по очистке интернета

В 2019 году волонтеры проверили почти 19 тысяч ресурсов
Руслан Савинов
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Кибердружины Югры признали эффективным средством по очистке интернетаКибердружины Югры признали эффективным средством по очистке интернетаФото: pixabay.com
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Состоялось заседание комиссии Югры по противодействию экстремистской деятельности. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Одним из главных направлений в профилактической работе в ХМАО по выявлению источников информации террористического характера назвали кибердружины. Представители отряда помогают противодействию вербовки в террористические и экстремистские организации, а также ищут пропаганду иного опасного контента в интернете.

Известно, что кибердружины созданы на базе 151 югорской школы, 18 профессиональных образовательных организаций и пяти вузов.

- Общее количество киберволонтеров составляет 1261 человек. Общее количество учащихся, прошедших обучение по киберволонтерской деятельности, составило более двух тысяч человек, - рассказал начальник управления науки департамента образования Югры Александр Гомзяк.

По его словам, за 2019 год кибердружинами проверено почти 19 тысяч интернет-источников, выявлено полторы тысячи антиобщественных и асоциальных действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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