Полицейские Сургутского района провели девичник со старшеклассницами

11 Март 2020 2020-03-11T08:55:55+03:00

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В полиции Сургутского района прошел девичник со старшеклассницами. Как рассказали в пресс-службе УМВД Югры, в мероприятии участвовали девятиклассницы школы №3 поселка Белый Яр.

В начале встречи приглашенных поздравили с прошедшим Международным женским днем. После этого дамы остались наедине за чашкой чая для рассказов о службе и увлечениях.

- Школьницы внимательно слушали женщин в погонах. Также участвующие обсудили тему: «Как должен выглядеть современный полицейский?». Многие поделились, что впервые принимают участие в мероприятии такого формата, никогда не думали, что будут сидеть с полицейскими за одним столом в непринужденной обстановке, - отметили в УМВД Югры.

В итоге школьники попросили полицейских проводить такие неформальные мероприятия почаще.

ИСТОЧНИК KP.RU