Пожарные потушили огонь в торговом павильоне в Нефтеюганске
Дежурная часть спасателей получила звонок накануне в 17:37 о возгорании на территории торгового павильона в Нефтеюганске. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС Югры.
Сообщается, что первые пожарные расчеты прибыли уже через три минуты. К моменту прибытия наблюдался дым.
- В ходе разведки обнаружен очаг возгорания за торговым павильоном. Самостоятельно эвакуировались тридцать человек. Пожар ликвидирован в 17:52, - рассказали в МЧС ХМАО.
Добавим, что пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекали четыре единицы техники и четырнадцать человек личного состава. В настоящий момент точная причина возгорания устанавливается органами дознания.
ИСТОЧНИК KP.RU