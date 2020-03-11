2020-03-11T08:56:48+03:00
Происшествия

Пожарные потушили огонь в торговом павильоне в Нефтеюганске

На ликвидацию огня потребовались считанные минуты
Руслан Савинов
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Пожарные потушили огонь в торговом павильоне в Нефтеюганске. Фото МЧС ХМАО.Пожарные потушили огонь в торговом павильоне в Нефтеюганске. Фото МЧС ХМАО.
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Дежурная часть спасателей получила звонок накануне в 17:37 о возгорании на территории торгового павильона в Нефтеюганске. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС Югры.

Сообщается, что первые пожарные расчеты прибыли уже через три минуты. К моменту прибытия наблюдался дым.

- В ходе разведки обнаружен очаг возгорания за торговым павильоном. Самостоятельно эвакуировались тридцать человек. Пожар ликвидирован в 17:52, - рассказали в МЧС ХМАО.

Добавим, что пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекали четыре единицы техники и четырнадцать человек личного состава. В настоящий момент точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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