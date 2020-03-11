Сургутяне решат, каким станет проспект Ленина

11 Март 2020 2020-03-11T06:53:25+03:00

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У жителей Сургута осталась неделя, чтобы выбрать лучшие идеи по благоустройству центральной улицы или предложить свои. Как отметили в пресс-службе администрации города, госование продлили до 16 марта.

В данный момент на портале проекта «100 городских лидеров» любой желающий может предложить неограниченное количество идей. Свои замыслы можно представить в виде текстов, графики, фото или видео. Идеи можно публично критиковать, а также отдавать голоса за понравившиеся. Вскоре отберут шорт-лист из 20 лучших предложений с наибольшим числом голосов для воплощения.

- Призываем внести свои предложения или проголосовать за понравившиеся идеи. Нам важно мнение каждого. Это позволит учесть потребности жителей и местного бизнеса при благоустройстве проспекта Ленина. На основании пожеланий сургутян будет сформирована проектная документация, в том числе дизайн-проект, по реновации проспекта, — поделилась директор управления экологической безопасности Ольга Соколова

Добавим, что свое мнение выразили уже почти 400 человек: они представили около сотни идей и поставили тысячу лайков. Например, жители предлагают: расширить тротуары, создать велосипедные дорожки, раскрасить дома в яркие цвета.

Напомним, автор идеи с наибольшим количеством голосов получит смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU