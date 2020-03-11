2020-03-11T05:04:18+03:00
Общество

Погода в Югре 11 марта: местами пройдет небольшой мокрый снег

Температура днем не опустится ниже нуля градуса
Руслан Савинов
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Погода в Югре 11 марта: местами пройдет небольшой мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 11 марта: местами пройдет небольшой мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 11 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -+1, -4 градуса, днем 0, +5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет снег. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

На Руси этот день называли «Прокоп Перезимний». По погоде отмечали: если капель была обильной, то в долгий путь лучше было не отправляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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