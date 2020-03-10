10 Март 2020 2020-03-10T15:53:59+03:00

Туристский потенциал Югры представят на выставке в Москве Фото: pixabay.com

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Представители ХМАО примут участие в XV международной туристской выставке «Интурмаркет - 2020» в Москве 12-14 марта 2020 года. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Югры.

- Посетители югорской экспозиции смогут ознакомиться с главными достопримечательностями нашего округа, туристскими предложениями и событийными мероприятиями, а также изучить туристские программы, - поделились члены делегации региона.

Стенд Югры отразит все виды туризма – экстремальный и активный, этнографический, гастрономический, событийный. На стенде будут работать интерактивная карта «Туристский потенциал Югры», игровые зоны «Путешествие по Югре», «Кубик Югрик», а также студия «Живая традиция» с мастер-классом по изготовлению национальной куклы обских манси «Акань».

Добавим, что выставка «Интурмаркет» –туристическая площадка для расширения путей развития рынка туризма в новых условиях. В ней участвуют абсолютно все регионы России.

ИСТОЧНИК KP.RU