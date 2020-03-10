Мэр Сургута назвал объекты – победители «Бюджета - онлайн»

10 Март 2020 2020-03-10T15:50:49+03:00

Каждая идея получит до пяти миллионов рублей на развитие

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Глава Сургута Вадим Шувалов назвал объекты – победители «Бюджета - онлайн». Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Сургутяне, спасибо за активное голосование в проекте «Бюджет Сургута онлайн». Чтобы все успели принять участие, мы много раз продлевали период сбора инициатив, - написал Вадим Шувалов.

Известно, что всего проголосовало 25 тысяч человек. Список победителей можно посмотреть на сайте. Вскоре каждый из проектов-лидеров получит до пяти миллионов рублей на развитие.

- Отметил для себя, что три из семи выбранных инициатив — футбольные поля. Раньше я бы стал сомневаться в их практичности для Сургута, но теперь из-за глобального потепления глядишь и зимой можно будет гонять мяч по зеленой лужайке, - поделился мыслями градоначальник Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU