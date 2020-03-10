2020-03-10T15:42:37+03:00
Происшествия

Любительницу оплачивать покупки чужой кредиткой ищут в Нижневартовске

Полиция просит присмотреться повнимательнее в ориентировке
Руслан Савинов
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Любительницу оплачивать покупки чужой кредиткой ищут в Нижневартовске. Фото полиции Югры.Любительницу оплачивать покупки чужой кредиткой ищут в Нижневартовске. Фото полиции Югры.
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По подозрению в совершении преступления по статье «Кража» устанавливают личность женщины. Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Официальный Нижневартовск».

Предприимчивая женщина расплачивалась чужой банковской картой в разных магазинах города. Этим она причинила ущерб заявителю почти на 13 тысяч рублей.

- Подозревается: женщина на вид 35-45 лет, европейской внешности, рост 170-175 см. среднего телосложения, волосы короткие темного цвета была одета: темная куртка с капюшоном, внутренняя часть салатового цвета, темные джинсы, под курткой длинная рубашка клетчатая серого цвета, - сообщили полицейские.

Добавим, что всем, кому что – либо известно о данной гражданке, необходимо сообщить информацию по телефонам: 102, 49-3111 или 493311.

ИСТОЧНИК KP.RU

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