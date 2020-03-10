Любительницу оплачивать покупки чужой кредиткой ищут в Нижневартовске
По подозрению в совершении преступления по статье «Кража» устанавливают личность женщины. Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Официальный Нижневартовск».
Предприимчивая женщина расплачивалась чужой банковской картой в разных магазинах города. Этим она причинила ущерб заявителю почти на 13 тысяч рублей.
- Подозревается: женщина на вид 35-45 лет, европейской внешности, рост 170-175 см. среднего телосложения, волосы короткие темного цвета была одета: темная куртка с капюшоном, внутренняя часть салатового цвета, темные джинсы, под курткой длинная рубашка клетчатая серого цвета, - сообщили полицейские.
Добавим, что всем, кому что – либо известно о данной гражданке, необходимо сообщить информацию по телефонам: 102, 49-3111 или 493311.
ИСТОЧНИК KP.RU