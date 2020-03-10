Тысяча югорчан уже пожелали стать «Волонтерами Конституции»
В ХМАО зарегистрировался тысячный «Волонтер Конституции». Об этом сообщили представители центра развития добровольчества Югры.
- Отличный день чтобы и ты стал частью корпуса. Волонтеры примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, - уточнили координаторы волонтерства.
Отметим, подать заявку на участие может каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании будет отобрано сто тысяч добровольцев по всей стране. Зарегистрироваться можно на специальном сайте.
- Новые страницы истории открывают добровольцы! Мы ждем именно тебя! Помоги принять историческое решение!, - подбадривают волонтеров организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU