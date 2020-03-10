2020-03-10T15:12:51+03:00
Общество

Власти Октябрьского района отчитались об итогах работы

Также были озвучены планы на будущее
Руслан Савинов
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Власти Октябрьского района отчитались об итогах работы. Фото из сообщества "Югра" в соцсети "ВКонтакте".Власти Октябрьского района отчитались об итогах работы. Фото из сообщества "Югра" в соцсети "ВКонтакте".
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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Октябрьского района Анной Куташовой и председателем местной думы Евгением Соломахой. Как сообщается на официальной странице Югры «ВКонтакте», стороны обсудили социально-экономическое развитие города в 2019 году.

Среди сделанного: ввод в эксплуатацию участковой больницы с поликлиникой в Талинке, автодорога и мостовой переход через реку Курко-Сойм в селе Шеркалы. Также стало известно, что продолжается строительство детсада на 240 воспитанников в Октябрьском поселке и дамбы в Приобье.

Кроме того, утверждены планы по строительству объектов водоснабжения в Приобье, Талинке, Сергино, Унъюгане, поселке Большие Леуши. Всего за пять лет отремонтировано более полусотни километров инженерных сетей.

Развивается этнографический туризм, например, реализуется проект «КодаТур». Туристические и экскурсионные услуги организуют родовые общины: «Национальная община «Лангки» и «Родовая община «Кэин», - сообщили власти муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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