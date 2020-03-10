Югорчанам расскажут, «как съесть лягушку»

10 Март 2020 2020-03-10T15:03:20+03:00

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Для жителей Югры состоится встреча, посвященная тайм-менеджменту. Мероприятие состоится в «Точке кипения» СурГУ 14 марта с 11:00 до 13:00.

- Цель лиги время - распространять культуру бережного, уважительного, эффективного отношения ко времени в России. Стать членом лиги время может любой гражданин России, разделяющий наши принципы и готовый соблюдать наши правила. Главные задачи лиги время – внедрять в повседневную жизнь тайм-приемы и практики, бороться с воровством времени, - сообщили организаторы встречи.

Дополнительная информация по телефону +7 (929) 295-72-92 и ссылка для обязательной регистрации на мероприятие. Мероприятие пройдет по адресу: Сургут, Ленина, д. 1, «Точка кипения» СурГУ.

Напомним, а тайм-менеджменте фразой «съесть лягушку» называют неприятное действие, которое нужно сделать первым, чтобы оно не мешало продуктивности в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU