Пенсионеров Сургутского района пригласили примерить «Активное долголетие»

10 Март 2020 2020-03-10T14:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Высоком Мысе Сургутского района презентовали проект «Активное долголетие». По данным администрации муниципалитета, программа из 12 направлений позволит пенсионерам освоить компьютерную грамотность, получить возможность попробовать себя в роли блогера, а также петь, танцевать и выращивать сити-огороды.

Сперва по желанию пенсионеров в январе 2020 года в Лянторе создали театральное объединение «Вдохновение». В феврале стартовал цикл мастер-классов для серебряного поколения во всех поселениях Сургутского района.

Для примера, участники «Активного долголетия» начали осваивать песочную и традиционную анимацию, декоративно-прикладное творчество, танцы и игру на гитаре.

- 1 апреля стартует очередной этап проекта. Он включает в себя четыре направления: праздничная сервировка стола, составление букетов, овощной карвинг и сити-фермерство. Так что скоро к нам присоединятся флористы, рестораторы, диетологи и дизайнеры, - рассказала замглавы Сургутского района Татьяна Османкина.

В проект планируют привлечь более трех тысяч жителей района в возрасте 50+.

ИСТОЧНИК KP.RU