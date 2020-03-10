Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей

10 Март 2020 2020-03-10T14:06:32+03:00

Югорчан просят о помощи в поиске нетрезвых лихачей на дорогах

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С 29 февраля по 6 марта на югорских дорогах было задержано 106 водителей с признаками опьянения. По данным пресс-службы ГИБДД ХМАО, возбуждено 15 уголовных дел в отношении водителей, повторно появившихся на дороге нетрезвыми.

- Югорчан просят проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех фактах нетрезвого управления автомобилем в дежурные части подразделений ГИБДД, - напомнили в региональной госавтоинспекции.

Напомним, что с 2015 года повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят виновному лицу уголовным наказанием.

Также добавим, что за последние дни 25 человек получили травмы в 16 дорожно-транспортных происшествиях.

ИСТОЧНИК KP.RU