10 Март 2020 2020-03-10T13:39:42+03:00

Аферисты оставили жителя Радужного без шашлыка, а сургутянина без игровой консоли Фото: pixabay.com

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В ХМАО за минувшие дни случилось 44 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона 600 тысяч рублей.

Доверчивым югорчанам предлагали купить - продать товар в интернете, остановить заявку на кредит или якобы пресечь несанкционированное списание денег с банковской карты.

Так, 25-летний житель Радужного пытался купить в «Инстаграме» два набора шампуров для шашлыка. За это молодой человек заплатил более семи тысяч рублей. Ни денег, ни товара он больше не видел.

Тем временем у 22-летнего сургутянина мошенники похитили более 14 тысяч рублей. Преступление произошло под предлогом продажи «Sony Play Station 4» на сайте бесплатных объявлений.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает все меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU