2020-03-10T13:25:21+03:00
Общество

Губернатор Югры проверила ход строительства значимых объектов Октябрьского района

Некоторые здания еще на стадии проектирования
Руслан Савинов
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Губернатор Югры проверила ход строительства значимых объектов Октябрьского района. Фото правительства ХМАО.Губернатор Югры проверила ход строительства значимых объектов Октябрьского района. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Приобье Октябрьского района заседание совета по вопросам возведения объектов капитального строительства. Подробности стали известны от пресс-службы регионального правительства.

Участники рассмотрели ход работ на семи объектах, пять из которых на стадии проектирования. Четыре объекта – это школы и детские сады. В стадии проектирования: два комплекса «Школа – детский сад» в селе Малый Атлым и поселке Талинка. Еще один объект – школа в поселке Приобье.

Кроме того, в стадии проектирования находятся реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в поселке Приобье.

- Не должно быть ни одного срыва работ. Тогда объект будет сдан в срок. Важно грамотно работать еще на стадии формирования задания на проектирование, использовать эффективные технологии для выполнения задач национальных, федеральных проектов, – поделилась Наталья Комарова.

Также стало известно о строительстве второй очереди дамбы обвалования в поселке Приобье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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